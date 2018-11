V bližini Palerma po poplavah našli truplo pogrešanega zdravnika

Palermo, 8. novembra - Po večdnevni iskalni akciji so danes v bližini Palerma na Siciliji našli truplo pogrešanega pediatra, ki so ga po neurju in poplavah pogrešali od sobote zvečer. Skupno se je v Italiji število smrtnih žrtev zaradi neurja in poplav od oktobra dalje povzpelo na 35, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.