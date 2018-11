Novosti pri upravljanju večstanovanjskih stavb konec leta v javno obravnavo

Portorož, 8. novembra - Predlog novosti glede upravljanja večstanovanjskih stavb, ki bodo del novega stanovanjskega zakona, bo šel predvidoma konec leta v javno obravnavo. Predvidene spremembe, kot so omejen mandata upravnika, obvezni ločeni računi za vsako stavbo in drugačne stopnje soglasja lastnikov, so bile na nepremičninskem posvetu v Portorožu deležne precej kritik.