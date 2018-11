Odbor DZ prikimal vladnemu predlogu novele zakona o DDV

Ljubljana, 8. novembra - Člani parlamentarnega odbora za finance so predlogu vladne novele zakona o davku na dodano vrednost prižgali zeleno luč in DZ predlagali, da ga uvrsti na dnevni red novembrske seje. Cilj novele je sicer predvsem prenos določb evropskih direktiv v slovensko zakonodajo. Odbor je razpravljal tudi o stališču Slovenije do predloga novega proračuna EU.