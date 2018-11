Mladinska knjiga z albumom o vojaškem strategu in umetniku Rudolfu Maistru

Ljubljana, 8. novembra - Mineva sto let, odkar je Rudolf Maister s svojimi podvigi začrtal severno mejo Slovenije. Založba Mladinska knjiga je ob tej priložnosti izdala album, ki Maistra predstavlja kot neustrašnega vojaškega stratega, pa tudi kot pesnika, knjigoljuba in slikarja. Knjiga je delo številnih avtorjev, vsebuje bogat izbor slikovnega in dokumentarnega gradiva.