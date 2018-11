Program Obzorje 2020 ponuja še veliko priložnosti

Ljubljana, 7. novembra - Obzorje 2020, okvirni program EU za raziskave in inovacije, prehaja v zadnji dve leti izvajanja. Kot so poudarili sodelujoči na informativnem dnevu o programu, so bili slovenski prijavitelji pri črpanju sredstev uspešni, kljub temu pa priložnosti ostajajo. Za zadnje triletje programa je namenjenih skupno 37 milijard evrov.