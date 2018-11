Kremelj ne verjame v izboljšanje odnosov z ZDA

Moskva/Washington, 7. novembra - V Kremlju so se danes odzvali na vmesne volitve v ameriški kongres, na katerih je demokratom uspelo osvojiti večino v predstavniškem domu, in ocenili, da ni velikih obetov za skorajšnje izboljšanje odnosov med Rusijo in ZDA. Washington medtem razmišlja o uvedbi dodatnih sankcij proti Rusiji, zaradi domnevne vpletenosti Moskve v primer Skripal.