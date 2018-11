Okrog Zemlje kroži nov satelit za boljše napovedovanje vremena

Kourou, 7. novembra - Vesoljsko plovilo Sojuz, ki so ga danes po srednjeevropskem času izstrelili iz evropskega izstrelišča v Francoski Gvajani, je v orbito uspešno namestil meteorološki satelit Metop-C. Med drugim bo ta meril temperature in vlago v atmosferi in s tem prispeval k boljšemu napovedovanju vremena.