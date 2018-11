Na razstavi del Fride Kahlo v Budimpešti našteli 220.000 obiskovalcev

Budimpešta, 7. novembra - Na razstavi del mehiške umetnice Fride Kahlo, ki jo je med 7. julijem in 4. novembrom gostila madžarska Nacionalna galerija, so našteli 220.000 obiskovalcev. To je bila najbolj obiskana postavitev v galeriji v zadnjih treh letih, piše madžarska tiskovna agencija MTI.