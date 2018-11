Svojci pogrešajo 65-letnega Otmarja Bukovška

Koper, 7. novembra - Svojci od 23. oktobra pogrešajo 65-letnega Otmarja Bukovška, ki prebiva na Tinjanu. Takrat so ga namreč nazadnje opazili, in sicer v zaselku Slatine, kjer tudi živi. Otmar Bukovšek je suhe postave, visok približno 175 centimetrov in ima daljše temne lase. Po informacijah policije je zadnji čas deloval zmedeno.