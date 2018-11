Glasbena stroka o glasbi v primežu kulturne politike

Ljubljana, 7. novembra - Dnevi slovenski muzikologije so v torek združili predstavnike glasbene stroke, da bi orisali trenutno stanje kulturne politike na tem področju in podali možnosti morebitnih sprememb. Kulturne politike o glasbi trenutno ni, a tudi to je neke vrste politika, so se ob odsotnosti predstavnika ministrstva strinjali sodelujoči.