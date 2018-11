Počivalšek: Geografska lega Slovenije največja prednost v odnosu do Kitajske

Ljubljana, 7. novembra - Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek, ki ta teden predstavlja slovensko poslovno in investicijsko okolje kitajskim poslovnežem in politikom, kot največjo strateško prednost Slovenije v odnosu do Kitajske poudarja geografsko lego. Slovenija ima dostop do 500-milijonskega trga, pravi minister.