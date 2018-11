Disneyju zelena luč Bruslja za prevzem 21st Century Foxa

Bruselj, 7. novembra - Evropska komisija je v torek Disneyju prižgala zeleno luč za prevzem večine premoženja 21st Century Foxa, a se bo moral Disney v EU odpovedati programom z dokumentarno in izobraževalno noto, kot so History, H2, Lifetime in Crime & Investigation. Prevzem, ki ga je ameriški regulator konkurence že odobril, je vreden 71,3 milijarde dolarjev.