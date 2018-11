Republikancem uspelo obdržati večino v ameriškem senatu

New York, 7. novembra - Ameriški republikanski stranki je po torkovih vmesnih volitvah sredi predsedniškega mandata uspelo ohraniti večino v senatu, še preden so bili prešteti vsi glasovi in odločene vse tekme. Z zmago Teda Cruza v Teksasu proti presenetljivo ostremu izzivalcu demokratu Betu O'Rourku so si republikanci že zagotovili najmanj 50 sedežev.