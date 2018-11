Vlada in občine dosegle dogovor o povprečnini

Ljubljana, 6. novembra - Po nekajtedenskih usklajevanjih so predstavniki vlade in občin dosegli dogovor o višini povprečnine za leto 2019, so sporočili z vladnega urada za komuniciranje. Višine povprečnine, o kateri so se dogovorili, niso razkrili, so pa za sredo napovedali podpis dogovora.