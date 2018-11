Adria Airways ukinja lete v Bukarešto, Kijev in Varšavo

Ljubljana, 6. novembra - Adria Airways je ukinila tri povezave iz Ljubljane, in sicer do Bukarešte, Kijeva in Varšave. Leti v ta mesta niso več omenjeni v najnovejših sporočilih za javnost Adrie, nakup kart za te tri destinacije pa ni več mogoč, je poročal portal EX-YU Aviation News.