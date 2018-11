Komšić povabil Plenkovića in Grabar-Kitarovićevo na uradni obisk v Sarajevo

Zagreb, 6. novembra - Novoizvoljeni hrvaški član predsedstva Bosne in Hercegovine Željko Komšić je danes povabil predsednika hrvaške države in vlade Kolindo Grabar-Kitarović in Andreja Plenkovića na uradni obisk v Sarajevo, potem ko bo ustanovljeno novo predsedstvo BiH. Komšić ni zadovoljen s politiko Zagreba do BiH.