Na jubilejni poslovni konferenci o pripravljenosti na prihodnost

Ljubljana, 6. novembra - Na 20. Poslovni konferenci Portorož, ki se bo v organizaciji ljubljanske ekonomske fakultete in časnika Finance odvila 15. in 16. novembra, bo osrednja tema Posel jutri: načrtujete pet potez vnaprej. Na njej bodo izpostavili podjetja, ki so uspešno prekrmarila tudi slabe čase.