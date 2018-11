Gospodarsko razstavišče do nedelje v znamenju sejmov za dom

Ljubljana, 7. novembra - Gospodarsko razstavišče bo od danes do nedelje v znamenju dveh sejmov s skupnim sloganom Vse za dom. Sejem Ambient Ljubljana združuje ponudbo pohištva in druge notranje opreme, sejem Dom Plus pa ponudbo stavbnega pohištva, ogrevalne in hladilne tehnike ter montažnih hiš. Skupno se na sejmih predstavlja 234 podjetij iz 19 držav.