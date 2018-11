Slikopleskarji iz Slovenije in tujine obnavljajo OŠ Nove Fužine

Ljubljana, 23. novembra - Domači in tuji slikopleskarji bodo danes v okviru humanitarne akcije in 20. tekmovanja slikopleskarjev Slovenije prepleskali OŠ Nove Fužine v Ljubljani. Nekdanji učenec te šole raper Zlatko je kot ambasador letošnji akciji pripel slogan Odkrij v sebi svojo barvo življenja, so povedali na Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS).