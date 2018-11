Hahn pozval k uradnemu končanju pristopnih pogajanj s Turčijo

Berlin, 6. novembra - Evropski komisar za širitev Johannes Hahn je pozval, naj se pristopna pogajanja Turčije in EU uradno končajo."Na dolgi rok bi bilo bolj pošteno za Turčijo in EU, da bi ubrali novo pot in končali pristopne pogovore," je dejal v intervjuju za današnjo izdajo nemškega dnevnika Die Welt.