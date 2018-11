Pozivi Italiji k dialogu in ustreznemu proračunskemu načrtu

Bruselj, 5. novembra - Finančni ministri držav v območju evra so danes v Bruslju podprli odločitev Evropske komisije, da zavrne italijanski proračunski načrt za prihodnje leto in pozove k novemu. Ministri so Rim pozvali k odprtemu in konstruktivnemu dialogu s komisijo s ciljem priprave takšnega načrta, ki bo v skladu z evropskimi pravili.