Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (5. 11.)

Ljubljana, 5. novembra - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o o izjavi slovenskega premierja Marjana Šarca o financiranju slovenske vojske, o tem, da sta Slovenija in Hrvaška med državami EU z najmanj splošnega vpliva in da so v Uradnem listu EU objavili povzetek tožbe Slovenije na Sodišču EU proti Hrvaški.