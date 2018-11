Evropske borze neenotno

London/Frankfurt/Pariz, 5. novembra - Indeksi na pomembnejših evropskih borzah so današnje trgovanje končali neenotno. Med vlagatelji odmevajo skrbi glede proračunskih načrtov Italije, torkove vmesne volitve v ZDA in pa uveljavitev novih sankcij ZDA proti Iranu, ki zadevajo več kot 700 iranskih pravnih subjektov in posameznikov.