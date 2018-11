Pekarna Pečjak lani z nekoliko nižjim dobičkom

Škofljica, 10. novembra - Pekarna Pečjak je lani ustvarila 33,1 milijona čistih prihodkov od prodaje, kar je 12,4 odstotka več kot predlani. Čisti dobiček se je kljub temu znižal za 2,8 odstotka na 1,43 milijona evrov. Poslovanje so po navedbah družbe oteževale rastoče cene surovin in energentov, precej pa so lani namenili tudi za investicije.