Stephan naj bi imel slab odnos do podrejenih sodelavcev, enemu naj bi tudi grozil

Ljubljana, 5. novembra - V nadaljevanju sojenja Michelu Stephanu, ki ga obtožnica bremeni napeljevanja k umoru nekdanjega sodelavca s Kemijskega inštituta Janeza Plavca, so danes zaslišali dva ožja sodelavca. Iz njihovih pričanj je bilo mogoče razbrati predvsem odnos, ki naj bi ga imel Stephan do drugih zaposlenih in ta naj bi bil slab. Enemu naj bi tudi grozil.