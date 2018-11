Na vrhovnem sodišču razstava ob stoletnici Centralne pravosodne knjižnice

Ljubljana, 5. novembra - Na Vrhovnem sodišču RS so danes odprli razstavo z naslovom Zakladnica znanja v sodni palači, s katero so počastili 100. obletnico delovanja Centralne pravosodne knjižnice. Na razstavi je na ogled 15 knjig z različnih pravnih področij, ki so posebne po načinu izdelave in po svojih strukturnih elementih.