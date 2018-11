Združeni arabski emirati želijo popolno naftno samozadostnost

Abu Dabi, 5. novembra - Naftna družba iz Združenih arabskih emiratov ADNOC, ki je v državni lasti, je sporočila, da je odkrila nove vire nafte in zemeljskega plina. Načrtuje tudi povečanje proizvodnje črnega zlata na štiri milijone 159-litrskih sodov dnevno do leta 2020, nato pa do leta 2030 na pet milijonov sodov dnevno. Cilj je popolna neodvisnost od tuje nafte.