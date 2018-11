Na mejo z Mehiko se odpravljajo tudi oborožene civilne milice

Washington, 5. novembra - Preplah, ki ga zaradi nekaj tisoč lačnih, žejnih in prestrašenih migrantov na poti do ZDA sproža predsednik Donald Trump skupaj s televizijo Fox News, je v ZDA povzročil zbiranje civilnih oboroženih milic. Oboroženci po poročanju Washington Posta čistijo orožje in pripravljajo potrebščine, da bodo branili ZDA pred "invazijo".