Anin sklad obeležil 20-letnico delovanja

Ljubljana, 3. novembra - Ustanova Anin sklad, ki podpira družine z več otroki, je danes v Ljubljani s srečanjem družin in dobrotnikov obeležila 20 let svojega delovanja. Dogajanje se je začelo z mašo, nadaljevalo pa z druženjem in spoznavanjem družin z v.d. predsednice uprave ustanove Hermino Nemšak, dobrotniki ter ostalimi člani.