Jan Kus s svojo zasedbo navdušil v newyorškem klubu Drom

New York, 3. novembra - Slovenski saksofonist Jan Kus je s svojim orkestrom The Slavo Rican Assembly nastopil pred občinstvom v newyorškem klubu Drom v East Villagu. Glasbenikove nastope zaznamuje edinstvena zmes jazz glasbe, sestavljena iz mešanice melodij in ritmov Slovenije in Balkana ter Portorika oziroma Karibov.