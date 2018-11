Za guvernerja Banke Slovenije v novem pozivu več prijav

Ljubljana, 2. novembra - Opolnoči se izteče rok, do katerega se lahko v skladu z pozivom predsednika republike Boruta Pahorja kandidatke in kandidati prijavijo za položaj guvernerja Banke Slovenije. V Pahorjevem uradu so potrdili, da je bilo do danes popoldne vloženih "več prijav", točno število vseh kandidatur in imena pa bodo razkrili v ponedeljek.