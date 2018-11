Prodaja novih vozil v Nemčiji tudi oktobra nižja

Frankfurt, 2. novembra - V Nemčiji so tudi oktobra prodali manj novih vozil, kar gre po poročanju francoske tiskovne agencije AFP pripisati novim okoljskim testom za vozila, ki so začela veljati s 1. septembrom. Oktobra so v Nemčiji zabeležili 252.682 registracij novih vozil, kar je 7,4 odstotka manj kot oktobra lani.