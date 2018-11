Na WTM v Londonu pod okriljem STO 36 slovenskih podjetij in inštitucij

London, 3. novembra - V Londonu bo od ponedeljka do srede potekala turistična borza WTM, ena vodilnih turističnih borz na svetu, kjer se srečata ponudba in povpraševanje s področja turizma z vsega sveta. Pod okriljem Slovenske turistične organizacije (STO) se bo tam predstavilo 36 podjetij in inštitucij. Britanski trg je eden od ključnih za slovenski turizem.