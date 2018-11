Miha Rodman z monodramo Judovski pes na festivalu United Solo v New Yorku

New York, 3. novembra - Igralec Miha Rodman, član Prešernovega gledališča v Kranju, bo danes v okviru 9. gledališkega festivala United Solo dvakrat nastopil v gledališču Theatre Row na 42. ulici v New Yorku s predstavo Judovski pes. Monodrama govori o pogumu, želji po preživetju in prijateljstvu med človekom in psom, ki ju tudi smrt ne more ločiti.