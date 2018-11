Steklarna Hrastnik za digitalno preobrazbo namenja pet milijonov evrov

Hrastnik, 4. novembra - Steklarna Hrastnik bo v digitalizacijo in informatizacijo v naslednjih štirih letih vložila okoli pet milijonov evrov, kar ji bo omogočilo postavitev ogrodja za doseganje najvišjih standardov industrijske komunikacije med napravami. V to vrednost ni zajeta avtomatizacija procesov, ki predstavlja ločen in večji del vlaganj, navajajo v družbi.