Potrošniško zaupanje v ZDA naraslo tudi oktobra

New York, 30. oktobra - Razpoloženje ameriških potrošnikov se je oktobra še izboljšalo in indeks potrošniškega zaupanja v ekonomijo, ki ga meri newyorška organizacija Conference Board, se je vnovič zvišal. Do rasti je prišlo kljub divjanju borznih indeksov Wall Streeta, kar znova potrjuje, da gospodarski temelji z borznimi nihanji nimajo veliko opraviti.