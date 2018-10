Evropska podjetja pozivajo EU k umiku predloga za digitalni davek

Bruselj, 30. oktobra - Evropska digitalna podjetja, kot so Booking.com, Spotify in Zalando, so danes pozvala EU, naj umakne predlog za uvedbo digitalnega davka, saj bi lahko ta ogrozil gospodarsko rast, inovacije, naložbe in zaposlovanje v Evropi. V Evropski komisiji so predlog branili ter poudarili, da je ta nevtralen glede države in velikosti podjetij.