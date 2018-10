Rohingi naj bi se začeli v Mjanmar vračati novembra

Daka, 30. oktobra - Mjanmar in Bangladeš sta dosegla dogovor, da se bo lahko več sto tisoč pripadnikov muslimanske manjšine Rohingya vrnilo v Mjanmar, od koder so pred več kot letom zbežali pred nasiljem tamkajšnje vojske. Vračanje bodo predvidoma začeli do sredine novembre, so danes sporočile bangladeške oblasti.