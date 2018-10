Policisti očividce prosijo za pomoč pri razjasnitvi nesreče v Logatcu

Kot so sporočili s Policijske uprave Ljubljana, se je po do sedaj zbranih podatkih nesreča zgodila v križišču priključka na primorsko avtocesto in Obrtniške ulice. Voznik osebnega avtomobila je v nesreči utrpel telesne poškodbe in so ga z reševalnim vozilom odpeljali v Univerzitetni klinični center Ljubljana.

Vse, ki bi karkoli vedeli o okoliščinah prometne nesreče, še posebej pa voznika vozila znamke Volkswagen Passat bele barve, ki je v času nesreče vozil za voznikom omenjenega osebnega avtomobila, policija poziva, naj informacije sporočijo na interventno številko policije 113 ali anonimni telefon 080 1200.