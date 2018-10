Računsko sodišče bo lahko revidiralo prakse nadzora Banke Slovenije

Ljubljana, 30. oktobra - Banka Slovenije je umaknila zahtevo za presojo ustavnosti dela zakona o Banki Slovenije, ki se nanaša na presojo pravilnosti in smotrnosti praks nadzora centralne banke do novembra 2014. S tem bo lahko računsko sodišče lahko revidiralo vlogo centralne banke v sanaciji bank, so pisanje današnjega Dela potrdili v Banki Slovenije.