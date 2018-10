Zemlja v 44 letih izgubila 60 odstotkov divjih živali

Pariz, 30. oktobra - Na Zemlji so se zaradi človeka oz. njegove nebrzdane potrošnje med letoma 1970 in 2014 populacije vretenčarjev, to je rib, ptic, dvoživk, plazilcev in sesalcev, zmanjšale za 60 odstotkov, je danes objavil Svetovni sklad za naravo (WWF). Poročilo ob tem opozarja, da Zemlja ni več sposobna poskrbeti za naraščajoče apetite človeštva.