Sony v polletju z rekordnim dobičkom

Tokio, 30. oktobra - Japonski proizvajalec elektronike Sony je v polletju od aprila do septembra ustvaril 399,4 milijarde jenov (3,1 milijarde evrov) čistega dobička, kar je 88,7 odstotka več kot v enakem obdobju in najboljši rezultat za to obdobje doslej. Zvišali so se tudi prihodki od prodaje in dobiček iz poslovanja, poroča francoska tiskovna agencija AFP.