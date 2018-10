V ZDA ostre polemike glede morebitne Trumpove odgovornosti za nasilje

New York, 29. oktobra - V ZDA se je začela ostra javna razprava glede odgovornosti za pošiljanje pisemskih bomb in sobotni napad na sinagogo v Pittsburgu. Večina prstov je usmerjena v predsednika ZDA Donalda Trumpa in njegovo napadalno retoriko, Trump pa krivi medije, ki prenašajo njegove besede.