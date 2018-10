Na predsedniških volitvah v Braziliji slavil populist Bolsonaro

pripravila Jure Kos in Vesna Rakovec Bernard

Brasilia, 29. oktobra - Na nedeljskih predsedniških volitvah v Braziliji je zmagal desničarski populist Jair Bolsonaro. Ob čestitkah, ki jih je "brazilski Donald Trump" med drugim prejel od ameriškega in ruskega predsednika, so se na njegovo izvolitev z opozorili odzvali tako politični analitiki kot okoljevarstvene in organizacije za človekove pravice.