Na hrvaški obali danes rdeči alarm zaradi vetrovnega vremena

Zagreb, 29. oktobra - Hrvaški meteorološki zavod je za celotno hrvaško obalo danes razglasil rdeči alarm, saj pričakujejo udare južnega vetra s hitrostjo tudi do 140 kilometrov na uro kot tudi do 140 litrov dežja na kvadratni meter. Neurje je v nedeljo povzročalo težave v cestnem in pomorskem prometu. Veter je ruval drevesa, valovi pa so bili visoki več metrov.