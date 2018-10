Papež mladim: Oprostite nam, če vas nismo poslušali

Vatikan, 28. oktobra - Papež Frančišek se je danes ob koncu enomesečne škofovske sinode, posvečene mladim, tem opravičil v imenu odraslih, če jih niso poslušali, ter jih pozval, naj se ne obremenjujejo z versko doktrino, ampak njena pravila in vero združijo z aktivizmom za pomoč tistim, ki to potrebujejo, za zaščito okolja in podobno.