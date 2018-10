Velika Borštnikova nagrada za najboljšo uprizoritev predstavi 6 Žige Divjaka

dosledno naj se upošteva prepoved objave vesti do navedenega datuma in ure

Maribor, 28. oktobra - Veliko Borštnikovo nagrado za najboljšo uprizoritev pretekle gledališke sezone prejme 6 v režiji Žige Divjaka in koprodukciji Slovenskega mladinskega gledališča in Maske Ljubljana. Nagrada za najboljšo režijo pa gre v roke Nine Rajić Kranjac za predstavo Naš razred Prešernovega gledališča Kranj, Mestnega gledališča Ptuj in Mini teatra Ljubljana.