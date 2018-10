Rusija po besedah Mattisa ne more nadomestiti ZDA na Bližnjem vzhodu

Manama, 27. oktobra - Rusija ne more nadomestiti ZDA na Bližnjem vzhodu, je arabskim voditeljem danes na forumu v Bahrajnu dejal ameriški obrambni minister James Mattis. "Ruska prisotnost v regiji ne more zamenjati dolgotrajne, trpežne in transparentne zavezanosti ZDA Bližnjemu vzhodu," je menil. Dotaknil pa se je tudi primera Hašodži, ki bi "moral skrbeti vse".