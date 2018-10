Trump medije obtožuje izkoriščanja zlobnih dejanj posameznika v politične namene

Charlotte, 27. oktobra - Ameriški predsednik Donald Trump je na predvolilnem zborovanju v Severni Karolini nadaljeval z napadi na medije in jih obtožil, da skušajo na račun zlobnih dejanj posameznika nabirati politične točke. Na Floridi so v petek aretirali njegovega podpornika, ki je pošiljal pisemske bombe Trumpovim političnim nasprotnikom in kritikom.