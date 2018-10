Turčija pošilja Nemca v zapor zaradi terorizma

Ankara, 26. oktobra - Sodišče v mestu Sirnak na jugovzhodu Turčije je danes nemškega državljana obsodilo na šest let in tri mesece zapora zaradi članstva v teroristični organizaciji. V ločeni obravnavi je bil zaradi prestopa na vojaško območje obsojen še na leto in osem mesecev pogojne kazni, poroča Deutsche Welle.